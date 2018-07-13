الهند.. حبس أطفال في قبو مدرسة بسبب الأقساط!

ضجت وسائل الإعلام الهندية بخبر قيام مدرسة في نيودلهي بحبس تلميذات صغيرات في القبو، بسبب تأخر آبائهن عن دفع الأقساط المدرسية.

وتفيد وسائل الإعلام بأن "المسؤولين عن المدرسة احتجزوا 16 طفلة تتراوح أعمارهن بين 4 و6 سنوات في القبو التابع لها في ظروف قاسية".

إقرأ المزيد

وأكد أهالي الفتيات الصغيرات أن "المدرسة احتجزت الفتيات لأكثر من 5 ساعات دون طعام أو شراب، ودرجة حرارة القبو كانت تزيد على 40 مئوية".

المصدر: لايف. رو