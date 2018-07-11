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رويترز: أثينا تخطر موسكو بطرد اثنين من دبلوماسييها

أمريكية "تغلق" مطارا أوروبيا بقنبلة من الحرب العالمية الثانية

مجتمع

أمريكية
pexels-Skitterphoto
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أغلقت السلطات النمساوية مطار فيينا الدولي بسبب امرأة أمريكية تبلغ من العمر 60 عاما، حاولت نقل قنبلة يدوية معها كهدية تذكارية.

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ونشر موقع "Kronen Zeitung" الإخباري، أن المرأة الأمريكية عثرت على قنبلة يدوية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الغابة، ووضعتها في حقيبة ظهرها وذهبت بها إلى فندق تقيم فيه.

ونظفت العجوز القنبلة المتسخة في وقت لاحق في حمام غرفتها في الفندق، حتى لا تتسخ محتويات حقيبة السفر خاصتها.

وعندما وصلت الأمريكية إلى المطار، أبلغت بذلك موظفي التفتيش وسألتهم عن إمكانية أخذ القنبلة كتذكار إلى منزلها. وصدم موظفو المطار بتصريحها وقاموا على الفور بإغلاق مبنى المطار وقسم الأمتعة، لتفكيك القنبلة ودرء خطر انفجار "التذكار" الذي حملته السائحة معها.

المصدر: لينتا. رو

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