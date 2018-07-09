ترحيل "وافد" اقتحم مقابلات سعوديات للحصول على وظائف

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وقف خدمات منشأة تواجد فيها وافد، لم تحدد جنسيته، أثناء إجراء مقابلات مع سيدات للحصول على وظائف في الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه على تويتر اليوم قرار الوزارة قائلا: "إشارة إلى ما تم تداوله لوافد يتواجد في موقع يخص السيدات أثناء إجراء المقابلات الوظيفية لهن؛ توضح الوزارة بأنه تم التفتيش على المنشأة من قبل المفتشين وتبين مخالفة المنشأة للأنظمة، وتم إيقاف الخدمات عن المنشأة ومخالفتها ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل ومحاسبة الوافد حسب الأنظمة".

إشارة إلى ماتم تداوله لوافد يتواجد بموقع يخص السيدات أثناء إجراء المقابلات الوظيفية لهن؛ توضح الوزارة بأنه تم التفتيش على المنشأة من قبل المفتشين وتبين مخالفة المنشأة للأنظمة، وتم إيقاف الخدمات عن المنشأة ومخالفتها ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل ومحاسبة الوافد حسب الانظمة pic.twitter.com/klyIQRFRqp — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) July 9, 2018

ويعود الحادث ليوم السبت الماضي حين فوجئت سعوديات أثناء إجراء مقابلات شخصية لوظيفة "مدربة رياضية" في ناد صحي نسائي بالرياض، بدخول عدد من العمالة السورية الوافدة بشكل مفاجئ "بلا استئذان"، من مفتولي العضلات، أحدهم يرتدي "شورتا" قصيرا، ما تسبب في خروجهن دون إجراء المقابلات.

وأثير الموضوع في المملكة بعد انتشار الصور للشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة العمل: إيقاف الخدمات عن منشأة ظهر فيها وافد في موقع للسيدات https://t.co/v30sz12HZGpic.twitter.com/5ZZOotMpGu — آخر الأخبار (@akrkbr) July 9, 2018

المصدر: وكالات