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للمرة الثانية.. الملكة إليزابيث تغيب عن مناسبة هامة!

مجتمع

للمرة الثانية.. الملكة إليزابيث تغيب عن مناسبة هامة!
Reuters : POOL New
صورة أرشيفية
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أكد قصر باكنغهام البريطاني، أن كلا من الملكة إليزابيت وزوجها الأمير فيليب سيغيبان عن مراسم التعميد التي تقام للأمير لويس الصغير، في مدينة كامبريدج.

واتفق على قرار عدم الحضور بين الملكة ودوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وكيت، وفي الوقت نفسه، أكد القصر أن القرار لا يتعلق بصحة الملكة. 

ويذكر أنها المرة الثانية التي تتغيب فيها الملكة البريطانية عن مناسبة مهمة في أقل من شهر، إذ لم تحضر حفلا دينيا في كاتدرائية القديس بولس الأسبوع الماضي، إذ برر القصر عدم حضورها بظرف صحي كانت تمر به.

وينظم الأمير وليام وزوجته كيت حفلا ملكيا لطفلهما الثالث، يحضره فقط المقربون من العائلة الملكية.

ويُعمد الأمير الثالث الذي يبلغ من العمر 11 أسبوعا في كنيسة "Chapel Royal"، من قبل رئيس أساقفة كانتربري، القس جاستن ويلبي، الذي عقد قران الأمير هاري وميغان ماركل.

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وتعد هذه المناسبة الأولى التي سيرى فيها العالم عائلة وليام وكيت كاملة ومجتمعة في مكان واحد، مع وجود الأمير جورج والأميرة شارلوت أيضا.

ومن المتوقع أن يرتدي الأمير لويس الذي يحتل المرتبة الخامسة في صف العرش، الثوب الأبيض المزخرف، الذي ارتداه الأمير جورج خلال تعميده.

المصدر: Twitter + Metro

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