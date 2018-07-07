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حفل زفاف سعودي يتحول إلى عرس كروي!

مجتمع

حفل زفاف سعودي يتحول إلى عرس كروي!
AFP SAEED KHAN
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لبى عريس سعودي رغبه الحضور بتخصيص ركن بصالة الأفرح يحوي شاشة عرض لحضور مباراة منتخبي بلجيكا والبرازيل، والتي انتهت بخروج منتخب السامبا من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم 2018

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن العريس محمد القرشي وفر شاشة العرض لمشاهدة المباراة بعد أن تزامن موعد المباراة مع مراسم زفافه، موضحة أن الحضور اصطفوا أمام الشاشة لمدة 90 دقيقة وعبروا عن سعادتكم لمشاركة العريس فرحته وعدم تفويت المباراة.

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وعبر العريس السعودي عن شكره للحضور بعد انتهاء المباراة، مبينا أن فكرة توفير شاشة لنقل المباراة، جاءت لأهمية المباراة ولتمكين الحضور من مشاهدتها داخل القاعة لإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.

المصدر: "سبق" + مواقع إخبارية رياضية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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