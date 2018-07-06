للمرة الأولى في لبنان.. خطبة الجمعة بلغة الإشارة!

في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان دشن أحد المساجد في العاصمة بيروت اعتبارا من اليوم ترجمة فورية لخطبة صلاة الجمعة إلى لغة الإشارة ليتمكن الأشخاص الصمّ والبكم من متابعتها وفهمها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن خطبة الجمعة ترجمت بلغة الإشارة في مسجد حمزة بن عبد المطلب الواقع بمنطقة الكولا بالتنسيق بين إدارة المسجد والمترجم المتخصص بلغة الإشارة بلال عزو وبمبادرة إنسانية من "جمعية الإرشاد والإصلاح" الخيرية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بلال عزو قوله إن فكرة ترجمة خطبة الجمعة خطرت في ذهنه واقترحها على إمام مسجد حمزة الشيخ غسان شوقي الذي رحب بها وطلب منه تولي المشروع.

ودعي عدد من الصم إلى حضور الخطبة، وترجمت لهم معاني كلمات الخطيب الشيخ بهاء الدين سلام بلغة الإشارة.

وثمنت جمعية "الإرشاد والإصلاح" هذه المبادرة مشجعة على تعميم التجربة على مختلف المساجد في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن عدة مساجد في الدول العربية، ومن بينها الجزائر والأردن ومصر والسعودية، سبقت لبنان في ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام، الأناضول