راغب علامة يكشف عن حديث دار بينه وبين رفيق الحريري! (صورة)

أطيب التهاني لدولة الرئيس الغالي @saadhariri بمناسبة عيد زواجه وزوجته المحترمة السيدة لارا منذ عشرون سنة رن جرس هاتفي وكان على الطرف الآخر الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، قال لي بطريقته المحبة واسلوبه المتواضع ، يا راغب أخوك سعد رح يتزوج والحفلة ما بتكمل بدونك .. وكانت ليلة لا يمكن نسيانها من اجواء الحب والفرح العارم على وجوه كل الحاضرين مبروك ونشالله عقبال مية سنة و انشالله عقبال فرحة اولادك شيخ سعد

