راغب علامة يكشف عن حديث دار بينه وبين رفيق الحريري! (صورة)

قدم النجم راغب علامة التهاني لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وزجته بمناسبة عيد زواجهما، كاشفا عن محادثة قديمة دارت بينه وبين الرئيس رفيق الحريري، قبل اغتياله في 2005.

ونشر علامة صورة للزوجين خلال زيارتهما الأخيرة للفاتيكان ولقائهما البابا فرانسيس، وأرفقها بتمنيات طيبة قال فيها: "أطيب التهاني لدولة الرئيس الغالي بمناسبة عيد زواجه وزوجته المحترمة السيدة لارا".

واستعاد النجم اللبناني هذه الذكرى على إنستغرام، لا سيما أنه أحيا حفل زفاف سعد الحريري بطلب خاص من والده رفيق الحريري.

كما كشف في المنشور نفسه عن حديث خاص دار بينه وبين الحريري الأب، إذ كتب علامة: "منذ عشرين عاما، رن جرس هاتفي وكان على الطرف الآخر الرئيس الشهيد رفيق الحريري. قال لي بطريقته المحبة وأسلوبه المتواضع، يا راغب أخوك سعد رح يتزوج والحفلة ما بتكمل بدونك.. وكانت ليلة لا يمكن نسيانها من أجواء الحب والفرح العارم على وجوه كل الحاضرين. مبروك وإن شاء الله عقبال مية سنة وإن شاء الله عقبال فرحة أولادك شيخ سعد".

المصدر: إنستغرام