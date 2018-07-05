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مصرع ملياردير صيني بارز في حادثة غريبة في أوروبا!

مجتمع

مصرع ملياردير صيني بارز في حادثة غريبة في أوروبا!
You-Tube: Financial Times
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لقي رجل الأعمال الصيني البارز، وانغ جيان، مؤسس المجموعة العالمية العملاقة "HNA"، حتفه إثر سقوطه عن جدار في جنوب فرنسا.

وصرحت مجموعة "HNA" بأن رئيس مجلس إدارتها تعرض لإصابات خطيرة بعد سقوطه، وأن محاولات إنقاذه الحثيثة باءت بالفشل. 

ولم تعط المجموعة أية تفاصيل إضافية عن حادثة الوفاة التي يلفها الغموض حتى الآن، ولكن رويترز صرحت بوقوعه من فوق جدار بعلو 10 أمتار. كما أضافت الوكالة أن الرجل تسلق الجدار بداية، بغرض التقاط صورة مع إطلالة مميزة في الجنوب الفرنسي.

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ويبلغ رأس مال الشركة التي أسسها جيان 230 مليار دولار أمريكي، موزعة في قطاعات استثمارية عدة، كالطيران والسياحة والبنوك، ومنها فنادق "هيلتون" العالمية.

يذكر أن وانغ جيان بدأ بتأسيس إمبراطوريته المالية في عام 1983، في مجال الطيران المدني.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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