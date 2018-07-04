مصرع متسابق لبناني شهير على متن دراجته النارية (فيديو + صورة)

انزلقت دراجة البطل اللبناني، بيير حداد، واصطدمت بسيارة مسرعة دهسته وأصابته بجروح خطيرة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة هناك.

ووقع الحادث على الطريق العام لبلدة زحلة اللبنانية، إذ التقطت كاميرا مراقبة اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادثة، وأظهرت توقف بيار بدراجته النارية ليقصد أحد المحلات التجارية، قبل أن يخرج ويركب دراجته مجددا.

وما أن انطلق حتى انزلقت به الدراجة النارية، قبل أن تدهسه سيارة مسرعة على الطريق العام. وذكر المشفى أن البطل اللبناني أصيب بنزيف حاد في رأسه، وقام الأطباء بكل ما في وسعهم لإنقاذه، إلا أن الموت انتصر عليه.

وفتحت الشرطة تحقيقا فوريا بالحادث، وتم توقيف سائق السيارة المسرعة وهو حاليا رهن الاحتجاز والتحقيق.

يذكر أن بيير حداد الذي يملك مؤسسة لتجهيز سيارات السباق، فاز في بطولات كثيرة لسباقات السيارات رباعية الدفع، في لبنان وسوريا والأردن. كما أنه مشارك دائم في السباقات التي تقام في جبال لبنان الوعرة والطرق الخطرة.

المتسابق اللبناني بيار حداد في ذمة الله إثر حادث سير مؤسف



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المصدر: الصحافة اللبنانية + تويتر