الملكة إليزابيث تتمنع عن إجراء عملية جراحية هامة!

بدت معاناة الملكة إليزابيث واضحة من ألم تعانيه في ركبتيها، بالرغم من ابتسامتها المعتادة، حيث ترفض إجراء عملية جراحية هامة، لأنها لا تريد أن تتغيب عن أي من التزاماتها الرسمية.

وقال مصدر بريطاني ملكي: "تحدثت الملكة مع أصدقائها في معرض تشيلسي للزهور وأكدت أنّ ركبتيها تؤلمانها، لكنها مترددة في إجراء العملية بسبب الوقت الذي ستستغرقه للشفاء".

وعلى الرغم من أن عمر الملكة إليزابيت الثانية قد قارب على 92 عاما، إلا أنها لا تزال تتابع مسؤولياتها وحياتها المليئة بالفعاليات والزيارات الملكية.

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وفي غضون الأسبوع الماضي، حضرت الملكة سباق "رويال اسكوت" برفقة الأميرة ميغان ماركل، في أول رحلة بمفردها من دون زوجها الأمير هاري، ووزعت الجوائز على الفائزين. كما يشار إلى أنها السنة الأخيرة التي تشارك فيها الملكة في تقديم الجوائز في السباق، حيث سيتولى الأمير هاري وزوجته ميغان الأمر السنة المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، خضعت الملكة لجراحة في العين لإزالة الماء الأبيض، وما تزال ترتدي نظارات شمسية أينما حلت لحماية عينها حتى تتعافى كليا.

المصدر: The Mirror