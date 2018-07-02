// 26.06.2018 по тикету 15478
بالصور.. حجز ملايين حبات المخدرات في السعودية
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إلقاء القبض على شخصين لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة من المخدرات، في المنطقة الشرقية.
وقالت المديرية، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمكنت مديرية مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك، من القبض على شخصين لاستقبالها (5.726.255) حبة من الحبوب المحظورة".
بمعلومات توفرت لـ #مكافحة_المخدرات بـ #المنطقة_الشرقية وبالتعاون مع #الجمارك تتمكن من القبض على شخصين لإستقبالها (٥,٧٢٦,٢٥٥) حبة من الحبوب المحظورة. #السعودية#قادرون#أمنpic.twitter.com/nriNzazeb6— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) 2 juillet 2018
المصدر: RT
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