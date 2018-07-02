بالصور.. حجز ملايين حبات المخدرات في السعودية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إلقاء القبض على شخصين لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة من المخدرات، في المنطقة الشرقية.

وقالت المديرية، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمكنت مديرية مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك، من القبض على شخصين لاستقبالها (5.726.255) حبة من الحبوب المحظورة".

المصدر: RT