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بالصور.. حجز ملايين حبات المخدرات في السعودية

مجتمع

بالصور.. حجز ملايين حبات المخدرات في السعوديةالقبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 ملايين حبة محظورة
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إلقاء القبض على شخصين لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة من المخدرات، في المنطقة الشرقية.

وقالت المديرية، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمكنت مديرية مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك، من القبض على شخصين لاستقبالها (5.726.255) حبة من الحبوب المحظورة".

المصدر: RT

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