أول منشدة سعودية تتغنى بمحمد بن سلمان وتثير جدلا!

أثارت شابة سعودية جدلا في المملكة بعد تسجيلها أول "شيلة" (أنشودة شعبية) نسائية، ليسمع السعوديون بشكل غير مسبوق صوت امرأة تؤدي واحدا من أشهر الفنون الغنائية التراثية في البلاد.

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بالنجمة روان الشهري، وهي تنشر "شيلة" من أدائها، ومن كلمات محمد الشهري، تحت عنوان "يا سليل المجد" في إشارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووجدت الشيلة، وهي فن من المورث الشعبي في السعودية وبعض دول الخليج العربي، تداولا لافتا ونسب مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة من نشرها، وسط توقعات بأن تحقق مزيدا من الأرقام بعد الجدل الذي أثارته.

وخاض عدد كبير ممن سمعوا الشيلة نقاشا على موقع "تويتر" حول مؤديتها عبر الوسم #اول_منشده_سعوديه، والذي تحول عنوانا للسجال بين المعجبين بتجربة الشهري وبين معارضي دخول النساء لساحة الشيلات.

وروان الشهري واحدة من نجوم تطبيق "سناب شات" المعروفين في المملكة، حيث تجتذب جمهورا كبيرا يتابعها لمشاهدة يومياتها في النماص التابعة لمنطقة عسير، واعتادت نشر تفاصيل الحياة، حيث تقيم، من مأكل وملبس وأحاديث.

المصدر: وكالات