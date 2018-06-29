الرئيس ترامب يشن هجوما حادا على "الدجاجة الحمراء"!

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطعم "الدجاجة الحمراء"عبر تغريدة على تويتر، بعد طرد مديرة المطعم للناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، من أحد فروعه.

وفي التغريدة، وصف ترامب المطعم قائلا: "لطالما كان لدي قانون، وهو، إذا كان المطعم قذرا من الخارج، فهو حتما قذر من الداخل".

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

وبعد يوم واحد على تغريدة الرئيس، أعلنت ويلكينسون وهي شريك في ملكية مطعم "الدجاجة الحمراء"، تنحيها عن منصب المديرة التنفيذية في "مين ستريت ليكسينغتون"، الجمعية المعنية بالتنمية الاقتصادية في ولاية فيرجينيا. ووافقت رئيسة الجمعية، إليزابيث برانر، مباشرة على الاستقالة.

من جهتها، قالت ويلكينسون لصحيفة "واشنطن بوست" إنها "ليست مهووسة بالمواجهات" بل تريد فقط أن يزدهر عملها، موضحة: "نحن نمر في لحظة من ديمقراطيتنا، يضطر المواطنون فيها إلى اتخاذ قرارات غير مريحة من أجل الحفاظ على أخلاقهم". ويعرف عن ويلكينسون معارضتها الشديدة لسياسة ترامب الخاصة بالهجرة.

وفور استقالة "مديرة" المطعم، غردت المتحدثة الصحافية للبيت الأبيض قائلة، إن "تصرفها يعبر عن شخصيتها، وسأواصل احترام الأشخاص الذين أختلف معهم".

المصدر: تويتر + وكالات