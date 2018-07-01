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تومسون رويترز: الهند أخطر بلد على النساء في العالم (فيديو)

مجتمع

تومسون رويترز: الهند أخطر بلد على النساء في العالم (فيديو)
You-Tube: CNN
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أظهر استطلاع رأي أن الهند أخطر دول العالم على النساء، بسبب مخاطر الاعتداءات الجنسية وعبودية المرأة المنتشرة في البلاد.

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وكشفت مؤسسة تومسون رويترز الدولية عن نتائج الاستطلاع الذي شمل آراء أكثر من 550 خبيرا من مختلف أنحاء العالم، تخصصوا في قضايا وتحديات المرأة.

وأظهر التقرير أن الهند تتصدر الدول الأكثر تهديدا وخطرا على النساء، إذ يفوق العنف الجنسي فيها أي دولة في العالم. كما تنتشر "ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد، بغرض الزواج القسري والعمل القسري والعبودية الجنسية".

وبحسب التقرير الدولي، كانت الهند أيضا أكثر الدول خطورة من جهة التقاليد الثقافية التي تمس حياة المرأة، بسبب "انتشار زواج القصر والتشويه الجسدي والعنف ضد المرأة".

كما أظهر الاستطلاع الجديد مدى تدهور الوضع العام للمرأة في الهند خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كانت في الترتيب الرابع عالميا منذ سبع سنوات، حسب تقرير سابق لمؤسسة تومسون رويترز.

وقد يتفاجأ البعض من احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للمركز العاشر عالميا في الاستطلاع، وبذلك تكون الدولة الغربية الوحيدة في اللائحة الجديدة.

المصدر: CNN + Twitter

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