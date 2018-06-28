روسيا قد تعتمد رقم الهاتف بدلا من بطاقة التعريف الشخصية

يدرس مجلس الدوما الروسي مشروع قانون جديد لاعتماد رقم الهاتف المحمول كوسيلة لإثبات هوية المواطنين في أنحاء روسيا.

وبالإضافة لرقم الهاتف، يقترح المشروع أن تعتمد الهيئات في البلاد العديد من البيانات للتعرف على هوية المواطنين دون الحاجة إلى الرجوع إلى بطاقة التعريف الشخصية، كالبيانات البيومترية وبصمات الأصابع وبصمة العين أو الوجه.

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وتأتي تلك المقترحات مكملة لأخرى سابقة تقدم بها مجلس الدوما إلى الحكومة الروسية، لاستبدال بطاقات تعريف المواطنين الروس الحالية التي تشبه جوازات السفر التقليدية ببطاقات مزودة بشرائح إلكترونية تشبه رقاقات "SIM".

يذكر أن بعض المصارف الروسية كـ "سبيربانك" كانت قد بدأت مؤخرا باختبار أنظمة جديدة لخدمة العملاء بالاعتماد على البيانات البيومترية الخاصة بهم، كبصمات الأصابع وبصمة الوجه دون الحاجة إلى الرجوع لبطاقة التعريف الشخصية.

المصدر: نوفوستي