الإمارات.. اكتشاف آثار حضارة عمرها أكثر من 8000 عام! (فيديو)

اكتشف الخبراء آثارا قديمة لقرية عمرها أكثر من 8000 عام، في جزيرة قريبة من أبو ظبي، ما يدل على وجود حياة حضرية قديمة في جزيرة العرب.

ويشير الاكتشاف الجديد إلى وجود تقنية بناء المنازل الطينية في حقبة سحيقة، إذ شيدها سكان المنطقة الرحّل وتخلوا عن التنقل قبل 8000 عام.

وبمعنى آخر، وُجدت الحياة الحضرية على شبه جزيرة العرب منذ آلاف السنين، بعكس ما كان يعتقد سابقا، بأنها حديثة بعض الشيء بالمقارنة مع أوروبا والصين.

ويعتقد الخبراء أن القرية المكتشفة على جزيرة مروح، شكلت أول ميناء تجاري بني على ساحل دولة الإمارات. وكذلك، يعتقدون أنها كانت موطنا لأول الشعوب التي قطنت شرق الجزيرة العربية.

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كما يساعد الاكتشاف المثير للاهتمام على دراسة أسلوب حياة الناس الذين عاشوا في ذلك العصر، وكيفية استخدامهم للبحر وتحديهم للظروف الطبيعية القاسية.

ويشرع الخبراء اليوم بإعادة بناء شكل تصوري رقمي للقرية المندثرة، اعتمادا على بقايا المباني المكتشفة في باطن الأرض، والتي وصل عددها إلى عشر وحدات حتى اللحظة.

المصدر: Twitter + Gulf News