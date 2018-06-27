 
مباشر

منافس أوبر يبدأ بتوظيف سائقات تاكسي سعوديات

مجتمع

منافس أوبر يبدأ بتوظيف سائقات تاكسي سعوديات
You-Tube: Arabian Business
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfl2

أعلنت شركة "Careem"، المنافس الأكبر لأوبر في الشرق الأوسط، أنها بدأت بتوظيف نساء سعوديات في أسطولها العامل في المملكة، وذلك بعد رفع الحظر عن قيادة المرأة، في 24 يونيو الجاري.

وتسلمت الشركة أكثر من 2000 طلب جديد، منذ إعلانها توظيف سائقات في أسطولها السعودي، وقد بدأت نساء بالعمل في نقل الزبائن على الطرقات، الرجال منهم والنساء.

ويأتي إعلان الشركة ضمن خطة كبيرة تهدف إلى توظيف 20 ألف سائقة تاكسي في عموم الشرق الأوسط، بحلول العام 2020. وكانت الشركة قد باشرت من قبل بتوظيف سائقات نساء في أساطيلها الإماراتية والمصرية والمغربية.

وتحدثت الشركة عن أهمية تطبيق "Careem"، قبل إلغاء حظر القيادة في السعودية، حيث كان ثلثا زبائن الشركة من النساء، وكن يعتمدن بشكل كبير على خدمات التاكسي الرقمية، للتنقل في أرجاء المدن.

ومع ذلك، تتوقع الشركة ازدياد عدد الزبائن الكلي بعد رفع الحظر، لأن الاقتصاد السعودي ينمو ويتقدم نحو الأمام، حسب تعبيرها.

المصدر: CNN News

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينيو
"كاتيوشا" اللاتينية في الشوارع الروسية