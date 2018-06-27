منافس أوبر يبدأ بتوظيف سائقات تاكسي سعوديات

أعلنت شركة "Careem"، المنافس الأكبر لأوبر في الشرق الأوسط، أنها بدأت بتوظيف نساء سعوديات في أسطولها العامل في المملكة، وذلك بعد رفع الحظر عن قيادة المرأة، في 24 يونيو الجاري.

وتسلمت الشركة أكثر من 2000 طلب جديد، منذ إعلانها توظيف سائقات في أسطولها السعودي، وقد بدأت نساء بالعمل في نقل الزبائن على الطرقات، الرجال منهم والنساء.

ويأتي إعلان الشركة ضمن خطة كبيرة تهدف إلى توظيف 20 ألف سائقة تاكسي في عموم الشرق الأوسط، بحلول العام 2020. وكانت الشركة قد باشرت من قبل بتوظيف سائقات نساء في أساطيلها الإماراتية والمصرية والمغربية.

وتحدثت الشركة عن أهمية تطبيق "Careem"، قبل إلغاء حظر القيادة في السعودية، حيث كان ثلثا زبائن الشركة من النساء، وكن يعتمدن بشكل كبير على خدمات التاكسي الرقمية، للتنقل في أرجاء المدن.

ومع ذلك، تتوقع الشركة ازدياد عدد الزبائن الكلي بعد رفع الحظر، لأن الاقتصاد السعودي ينمو ويتقدم نحو الأمام، حسب تعبيرها.

المصدر: CNN News