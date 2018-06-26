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الأردن يحتضن حفل زفاف الأميرة نور وعمرو بن فريد آل زيدان (فيديو)

مجتمع

الأردن يحتضن حفل زفاف الأميرة نور وعمرو بن فريد آل زيدان (فيديو)
You-Tube: فن ومشاهير
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احتفلت الأميرة نور بنت عاصم بن نايف، حفيدة الملك الأردني عبدالله الأول، بزفافها على رجل الأعمال السعودي، عمرو بن فريد آل زيدان، في أحد منتجعات البحر الميت في الأردن.

وأحيا نخبة من نجوم العرب الحفل الذي وصف بالأسطوري، وأهمهم: محمد عبده، وليد توفيق، راغب علامة، رامي عياش ونداء شرارة.

وقامت شرارة بنشر مقطعي فيديو عبر "إنستغرام" أرفقت أحدهما بتهنئة وتعبير عن سعادتها، لأدائها زفة العروسين، قائلة: "كان من دواعي سروري أن أغني زفة أميرتنا الغالية". فيما تم تداول مقطع فيديو للفنان راغب علامة وهو يغني في فقرة من الحفل.

كما نشر الفنان اللبناني رامي عياش فيديو عبر تويتر، عبر فيه عن سروره وإعجابه بالحفل الذي غنى فيه مع بقية النجوم الحاضرين.

يذكر أن العروسين أعلنا خطوبتهما في آذار الماضي. والأميرة نور هي من مواليد العام 1982، كانت متزوجة من الأمير حمزة بن الحسين، لكنهما انفصلا بعد ثلاث سنوات على زواجهما. 

أما عمرو فهو من مواليد العام 1974 في لوس أنجلوس، وهو رجل أعمال سعودي واستشاري في مجال الطاقة والصناعة، ومستثمر في مجالات التكنولوجيا.

المصدر: إنستغرام + تويتر + وكالات 

قتيبة دعبول

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