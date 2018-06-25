مصر تسقط الجنسية عن مواطن حمل جنسية دولة عربية أخرى دون موافقتها

أسقطت مصر الجنسية عن مواطن مصري، يدعى أمجد سعيد أحمد حسن، بعد حصوله على الجنسية السودانية دون إخطار الجهات المصرية بذلك.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن أمجد سعيد أحمد حسن، لتجنسه بالجنسية السودانية دون الحصول على إذن سابق.

وهناك بالفعل 10 حالات نص عليها القانون المصري رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لإسقاط الجنسية، من ضمنها إذا دخل المواطن في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، التي تنص على إخطار الجهات المعنية بالحصول على جنسية دولة أخرى.

المصدر: المصري اليوم