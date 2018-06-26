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عمرها 54 عاما.. ممثلة دنماركية تنجب طفلها الخامس!

مجتمع

عمرها 54 عاما.. ممثلة دنماركية تنجب طفلها الخامس!
Globallookpress l94/ZUMAPRESS.com
بريجيت نيلسون
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أنجبت الممثلة الدنماركية، بريجيت نيلسون، التي اشتهرت بدور "سونيا الحمراء- Red Sonja" في فيلم خيالي، مولودها الخامس وهي في عمر 54 سنة.

وتقول بريجيت وزوجها (39 سنة) في تصريح لـ "People" إن "المولود الخامس طفلة أسميناها فريدا، ونحن سعداء جدا ونرحب بابنتنا الجميلة في حياتنا. لقد كانت رحلة طويلة وانتهت بفرح، وأصبحنا نحب بعضنا أكثر من أي وقت مضى".

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تجدر الإشارة إلى أن نيلسون تزوجت خمس مرات، وأنجبت أربعة أطفال من زوجيها الأول والرابع. وكان دور "سونيا الحمراء" أول دور جدي لعبته في فيلم سينمائي شاركها دور البطولة فيه، أرنولد شوارزنيغر، وتم تصويره عام 1985.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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