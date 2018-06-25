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استخراج طلق ناري من رأس فتاة سعودية (صور)

أخبار العالم العربي

استخراج طلق ناري من رأس فتاة سعودية (صور)
Globallookpress
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نجح جراحو "مدينة الملك فهد الطبية" في استخراج طلق ناري اخترق رأس فتاة، جراء إطلاق نار خلال حفل زفاف بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وذكرت المدينة الطبية على حسابها الرسمي في تويتر، أن جراحي قسم "جراحة الوجه والفكين" نجحوا في استخراج العيار الناري من رأس الفتاة ، مشيرة إلى أن حالتها الآن مستقرة.

وأصيبت الفتاة أثناء تواجدها بصحبة والديها في إحدى الاستراحات المجاورة لحفل الزفاف.

المصدر: الحساب الرسمي لمدينة الملك فهد الطبية

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