استخراج طلق ناري من رأس فتاة سعودية (صور)

نجح جراحو "مدينة الملك فهد الطبية" في استخراج طلق ناري اخترق رأس فتاة، جراء إطلاق نار خلال حفل زفاف بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وذكرت المدينة الطبية على حسابها الرسمي في تويتر، أن جراحي قسم "جراحة الوجه والفكين" نجحوا في استخراج العيار الناري من رأس الفتاة ، مشيرة إلى أن حالتها الآن مستقرة.

وأصيبت الفتاة أثناء تواجدها بصحبة والديها في إحدى الاستراحات المجاورة لحفل الزفاف.

بعد إصابتها العرضية نتيجة إطلاق ناري في مناسبة أفراح.. "#مدينة_الملك_فهد_الطبية" تنجح في استخراج عيار ناري اخترق رأس فتاة في #وادي_الدواسر.#عبث_إطلاق_النار_بالأفراحpic.twitter.com/Fk6tkWJwGx — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

قسم جراحة الوجه والفكين في #مدينة_الملك_فهد_الطبية ينجح في استخراج عيار ناري اخترق رأس فتاة تعرضت له نتيجة إطلاق النار في أحد مناسبات الأفراح بوادي الدواسر و هي بصحبة والديها في أحد الاستراحات المجاورة للحفل، و الفتاة الآن في وضع مستقر pic.twitter.com/4noH2Mhh8W — مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

المصدر: الحساب الرسمي لمدينة الملك فهد الطبية