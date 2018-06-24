أزياء روسية عسكرية جديدة للمراسم والاحتفالات الرسمية

تتسلم أقسام المهمات في وحدات الجيش الروسي أزياء مراسم رسمية جديدة، الصيف الجاري، تشبه البزات التي ارتداها المشاركون في استعراض النصر، عام 1945، في الساحة الحمراء بموسكو.

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وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن أزياء الاستعراض التاريخية تتميز بسترة بلون أمواج البحر، وياقة مزينة بشجرة الغار الذهبية، وشارات تاريخية على شكل مستطيل تشبه تلك التي استخدمها الحرس الروسي من القرن الـ 19.

وأعدت وزارة الدفاع الروسية تعديلات ستدخل على المرسوم الرئاسي الصادر، في 11 مارس عام 2010، عن "الأزياء العسكرية للجيش الروسي والأجهزة الأمنية".

يذكر أن الضباط المشاركين في الاستعراض العسكري الذي أقيم، في 9 مايو الماضي، بمناسبة عيد النصر على النازية، ساروا في الساحة الحمراء مرتدين أزياء الاستعراض الجديدة.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف