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سعد الحريري يحضر عرس شقيقه في الأردن (فيديو)

مجتمع

سعد الحريري يحضر عرس شقيقه في الأردن (فيديو)
Reuters
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حرص رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على مشاركة والدته، نضال بستاني، وشقيقه، نور النعيمي، فرحتهما بمناسبة عقد قران الأخير.

وتوجه الحريري إلى الأردن لحضور الحفل في زيارة خاطفة لبضع ساعات، عاد بعدها إلى مدينة بيروت.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حضر الحريري زفاف شقيقه على وقع أنغام أغنية "يا سعد لو تشوفه" للفنان الأردني عمر العبداللات.

وفي مشهد أخوي مميز، قام الحريري بتقبيل شقيقه وزوجة شقيقه، على وقع الأغنية نفسها، ليعود ويقف بجوار والدته فيما ردد الحضور كلمات الأغنية للترحيب بشكل خاص بالحريري.

يذكر أن نور هو شقيق الحريري من والدته عراقية الأصل، نضال بستاني، التي تعيش في الأردن بعد زواجها من رجل آخر وإنجابها ثلاثة أبناء منه.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية + تويتر

قتيبة دعبول

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