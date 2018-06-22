مصر بعد الخسارة.. التواصل الاجتماعي والفنانون يتبادلون الاتهامات

بعد خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي في مباريات كأس العالم 2018، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالجدل حول سفر وفد من الفنانين المصريين لتشجيع المنتخب.

وكان بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي قد بدأوا بالهجوم على سفر وفد الفنانين المصريين لتشجيع الفريق المصري، وعلقوا بكثافة على المتابعات الإعلامية التي أظهرت الوفد بينما يستعد للسفر، بينما ظهرت العلامة التجارية لإحدى شركات الاتصال في مصر، وتم تداول معلومات على الإنترنت بأن تلك الشركة هي المتكفلة بسفر هذا الوفد.

وحينما انتهت المباراة بخسارة الفريق المصري، لم تهدأ تلك الأصوات، بل ارتفعت حدتها، ووصلت إلى حد الاتهامات الصريحة للفنانين بالسفر على نفقة الدولة، واستغلال أموال دافعي الضرائب من المواطنين المصريين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب القومي.

وجاء أول رد فعل من قبل الفنانين، من الفنان شريف منير، الذي تحدث في مقطع فيديو مصور عن أن ما يحدث قد فاق الحد، وأن السبب في خسارة الفريق المصري لم يكن الفنانين، وتساءل عما إذا كان الفنانون هم من صنعوا تلك الخسارة، وما إذا كانوا أصحاب خطة اللعب.

ثم صرح منير بأن كل ما حصل عليه وفد الفنانين كان تذكرة السفر والإقامة في روسيا، ولم يحصلوا كما أشيع على مقابل لتشجيعهم الفريق القومي، بل إن الفنانين، بحسب منير، كانوا يصرفون من أموالهم، وأنهم لم يأتوا سوى لتشجيع ودعم المنتخب القومي.

في نهاية مقطع الفيديو الذي رد من خلاله، أعلن الفنان شريف منير أنه صوّره لأنه يحب الجمهور، ولا يحب أن يغضب الجمهور من الفنانين لأنهم لم يقترفوا أي ذنب، واختتم المقطع بآية قرآنية.

من جانبها ردت الفنانة المصرية، سما المصري، باستنكارها لما صرح به شريف منير من حصول الفنانين على التذكرة والإقامة "فقط"، وصرحت بأنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، لم يكن من اللائق أن يستخدم الفنانون تلك الأموال التي صرفتها "شركة قومية تمتلكها الدولة" عليهم، وكان الأولى أن يسافروا على نفقتهم الشخصية، وأن يتبرعوا بتلك الأموال لأي من الأغراض الخيرية.

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ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، حيث أصدر نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي بيانا أعرب فيه عن استيائه من حملة الهجوم الشرسة التي استهدفت وفد الفنانين المصريين، وصرح بأن إحدى القنوات التي ترعى المنتخب هي من دعت الفنانين، ولم يسافروا على نفقة الدولة وفق ما تردد على شبكات التواصل دون علم، وأن الوفد كان كبيرا، وضمّ عددا من الإعلاميين والشخصيات العامة والبرلمانيين.

كما أضاف زكي أن عدد الفنانين الذين سافروا إلى روسيا لم يتجاوز 10، ونفى أن تكون هناك أي زيارات للمنتخب الوطني في محل إقامته وفقا لما نشر، وقال أن ذلك أمر "عار تماما عن الصحة".

المصدر: وكالات

محمد صالح