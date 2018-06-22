محطات القطارات في موسكو توفر خدمات جديدة للمسافرين

أعلنت إدارة السكك الحديدية في موسكو أن المحطات التابعة لها في العاصمة الروسية ستوفر خدمات الإنترنت المجاني للمسافرين وزوار العاصمة القادمين لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وللاستفادة من شبكات الـ "WIFI" المجانية، يكفي للمسافرين المتواجدين في محطات القطار بموسكو الدخول إلى إعدادات تلك الشبكات وإدخال رقم بطاقة السفر التي يحملونها ليتم تفعيل خدمات الإنترنت مباشرة.

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يذكر أن إدارة السكك الحديدية في روسيا توفر التنقل المجاني أيضا على متن القطارات بين مدن البلاد لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تعقد حاليا على الأراضي الروسية. وللحصول على بطاقات السفر المجانية في المحطات أو عبر الإنترنت يجب على المسافر إدخال رقم بطاقة حضور المباراة ورقم بطاقة المشجع الخاصة به.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر