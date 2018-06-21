جندي أمريكي يستهزئ بقرار دونالد ترامب! (فيديو)

سخر مجند أمريكي من قرار الرئيس ترامب القاضي بإنشاء فرقة فضائية في الجيش الأمريكي، وانتشر الفيديو الفكاهي الذي صوره الجندي مع أحد زملائه سريعا عبر شبكة الإنترنت.

ويظهر الفيديو ارتداء الجندي لقناع "الرجل الحديدي"، الشخصية الخيالية التي تطير إلى الفضاء دون أي رادع، ومن ثم حديثه عن مستلزمات وعناصر القوة الفضائية الجديدة، في لقطة أقرب إلى الاستهزاء بقرار ترامب.

وأصدر الرئيس ترامب مؤخرا قرارا رئاسيا يلزم فيه البنتاغون بالبدء في إنشاء قوة عسكرية جديدة تابعة للجيش الأمريكي، تسمى "قوات الفضاء".

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول