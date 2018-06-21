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ممثل كوميدي مشهور يمازح السعوديين بعد خروجهم مع منتخب مصر من مونديال 2018

مجتمع

ممثل كوميدي مشهور يمازح السعوديين بعد خروجهم مع منتخب مصر من مونديال 2018
AFP
منتخب السعودية
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مازح الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي، السعوديين غداة خروج منتخبهم، من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الهزيمة أمس أمام منتخب الأوروغواي.

وقال هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "مباراة عالية جدا من السعودية.. عاش.. بس بما إننا بخسارة السعودية خرجنا رسمي.. ممكن نلبسها فيكوا، ونقول إنكوا السبب في خروج المنتخب المصري".

وتأهل منتخب الأوروغواي برفقة روسيا إلى دور الـ16 بكأس العالم، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

المصدر: تويتر + RT

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