لماذا قطعت السلطات الجزائرية الإنترنت عن كافة أنحاء البلاد؟

قُطعت خدمة الإنترنت عن كافة الأراضي الجزائرية، يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، بسبب بدء الامتحانات الوطنية لشهادة التعليم الثانوي في البلاد.

وحجبت السلطات الجزائرية خطوط الهاتف الجوال والإنترنت عن كافة أرجاء البلاد لمدة ساعتين كاملتين، لمنع حالات الغش وتسريب المعلومات أثناء خضوع الطلبة لامتحانات الشهادة الثانوية.

ويستمر انقطاع خطوط الاتصالات حتى انتهاء فترة الامتحانات، في 25 يونيو الجاري، وذلك لمكافحة التجسس بين 700 ألف طالب جزائري.

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كما منع إدخال الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية إلى 2000 مركز فحص في الجزائر، ونصبت أجهزة الكشف عن المعادن على أبواب جميع المراكز أيضا.

يذكر أن امتحانات 2016 شهدت حالات غش وتسريب للأسئلة قبل بدء الامتحانات، إذ ردت السلطات بتعطيل مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2017، ولكن الخطوة لم تكن كافية لوقف التسريب.

المصدر: The Guardian

قتيبة دعبول