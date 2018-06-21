 
مباشر
عاجل
الدنمارك تتقدم على أستراليا في مباراة الجولة الثانية ضمن مونديال روسيا 2018

لماذا قطعت السلطات الجزائرية الإنترنت عن كافة أنحاء البلاد؟

مجتمع

لماذا قطعت السلطات الجزائرية الإنترنت عن كافة أنحاء البلاد؟
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kei0

قُطعت خدمة الإنترنت عن كافة الأراضي الجزائرية، يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، بسبب بدء الامتحانات الوطنية لشهادة التعليم الثانوي في البلاد.

وحجبت السلطات الجزائرية خطوط الهاتف الجوال والإنترنت عن كافة أرجاء البلاد لمدة ساعتين كاملتين، لمنع حالات الغش وتسريب المعلومات أثناء خضوع الطلبة لامتحانات الشهادة الثانوية. 

ويستمر انقطاع خطوط الاتصالات حتى انتهاء فترة الامتحانات، في 25 يونيو الجاري، وذلك لمكافحة التجسس بين 700 ألف طالب جزائري. 

إقرأ المزيد
طلاب المدرسة الثانوية خطة روسية.. التعليم الثانوي يدخل أفضل 10 في العالم بحلول 2024

كما منع إدخال الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية إلى 2000 مركز فحص في الجزائر، ونصبت أجهزة الكشف عن المعادن على أبواب جميع المراكز أيضا.

يذكر أن امتحانات 2016 شهدت حالات غش وتسريب للأسئلة قبل بدء الامتحانات، إذ ردت السلطات بتعطيل مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2017، ولكن الخطوة لم تكن كافية لوقف التسريب.

المصدر: The Guardian

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملاعب المونديال - نيجني نوفغورود