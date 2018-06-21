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بيلاروس.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا الفاشية

مجتمع

بيلاروس.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا الفاشية
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صورة أرشيفية
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عثر في جمهورية بيلاروس على مقبرة جماعية لأشخاص قتلوا على يد القوات النازية رميا بالرصاص خلال الحرب الوطنية العظمى.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيلاروس، سيرغي فورونوفيتش، في تصريح لوكالة نوفوستي، إن المقبرة احتوت على رفات أكثر من 650 ضحية، عثر عليها خلال عمليات الحفر والتنقيب في مدينة نيسفيج بمقاطعة مينسك. وتعود هذه البقايا إلى جنود الجيش الأحمر ومدنيين، أعدموا رميا بالرصاص من قبل الغزاة النازيين.

وأضاف المتحدث قائلا: "نتوقع العثور على رفات 150-200 ضحية آخرين في هذه المقبرة".

وعلمت الجهات الرسمية بوجود هذه المقبرة بعد استلامها بلاغا من مصدر مطلع، يفيد بدفن عدد من أفراد الجيش الأحمر بعد إعدامهم في هذا المكان.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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