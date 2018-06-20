لهذا السبب توجه فنان مصري مشهور بالشكر لمنتخب روسيا..

وجه الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي التحية والشكر للمنتخب الروسي، عقب مباراته أمس، الثلاثاء 19 يونيو، مع المنتخب المصري، ضمن مباريات المجموعة الأولى في مونديال 2018.

وغرّد الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "تحية واجبة للفريق الروسي، الذي لم يحاول أحد لاعبيه التخلص من خطورة صلاح بطريقة غير مشروعة أو حتى إرهابه وهو عائد من الإصابة بلعبة خشنة. شكرا".

تحية واجبة للفريق الروسي الذي لم يحاول أحد لاعبيه التخلص من خطورة صلاح بطريقة غير مشروعة أو حتى إرهابه وهو عائد من الإصابة بلعبة خشنة. شكرا. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) 20 июня 2018 г.

يذكر أن المنتخب المصري خسر أمام نظيره الروسي بثلاثية مقابل هدف في ثاني خسارة له في مواجهات المنتخب بمونديال روسيا.

المصدر: تويتر