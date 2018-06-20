 
مباشر
عاجل
شوط أول "مثير" بين إسبانيا وإيران ينتهي بالتعادل السلبي

لهذا السبب توجه فنان مصري مشهور بالشكر لمنتخب روسيا..

مجتمع

لهذا السبب توجه فنان مصري مشهور بالشكر لمنتخب روسيا..
Reuters
منتخب روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kecr

وجه الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي التحية والشكر للمنتخب الروسي، عقب مباراته أمس، الثلاثاء 19 يونيو، مع المنتخب المصري، ضمن مباريات المجموعة الأولى في مونديال 2018.

وغرّد الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "تحية واجبة للفريق الروسي، الذي لم يحاول أحد لاعبيه التخلص من خطورة صلاح بطريقة غير مشروعة أو حتى إرهابه وهو عائد من الإصابة بلعبة خشنة. شكرا".

يذكر أن المنتخب المصري خسر أمام نظيره الروسي بثلاثية مقابل هدف في ثاني خسارة له في مواجهات المنتخب بمونديال روسيا.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا