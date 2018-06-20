باكستاني يقتل فتاة لرفضها الزواج منه (فيديو)

قتل رجل فتاة بالرصاص في باكستان بسبب رفضها الزواج منه.

ونقلت صحيفة "The News" عن الشرطة المحلية أن الرجل، واسم عائلته أبرار، كان يعمل حارسا في شركة للحافلات، وكانت تعمل معه في الشركة نفسها فتاة عمرها 18 عاما واسم عائلتها مهويش. واقترح الحارس على الفتاة الزواج منه، لكنها رفضت ذلك. ولهذا السبب قام الرجل بملاحقتها بعد انتهاء فترة العمل، ثم أطلق النار على رأسها، وتوفيت الفتاة فورا في مكان الحادث.

ويبين تسجيل فيديو الكاميرا المنصوبة في مكان قريب من موقع الجريمة أن الرجل أخذ يد الفتاة، وقال لها شيئا ما قبل إطلاق النار عليها.

وأضافت الصحيفة أن الحارس حاول الفرار من مكان الحادث، لكن موظفي الشركة احتجزوه وسلموه للشرطة، مشيرة إلى أن الفتاة كانت المعيلة الوحيدة لأسرتها بعد وفاة أبيها.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا