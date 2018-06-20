سجين إسرائيلي يرغب في التحول جنسيا لامرأة!

قرر سجين إسرائيلي التحول جنسيا لامرأة للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، حيث خضع للفحص الطبي بهدف تحوله في أقرب وقت.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن سجينا متهما بالقتل يقبع بسجن الرجال خضع للفحص الطبي، صباح أمس الثلاثاء، بهدف تحويله جنسيا إلى امرأة، وهو سجين في الثلاثين من عمره، يرغب بعدها بنقله إلى سجن النساء.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني إن السجين الإسرائيلي المتهم بالقتل، يمكث في سجن الرجال منذ عدة سنوات، وغير اسمه لاسم آخر أنثوي، وطالب سلطات السجون الإسرائيلية بإجراء عملية جراحية له بهدف تحويله جنسيا إلى امرأة، وهو الآن يخضع للفحوص بالمركز الطبي إيخيلوف بتل أبيب.

المصدر: وكالات