رئيس وزراء إسبانيا يتوعد بإزالة رفات الديكتاتور فرانكو من أهم ضريح وطني

ينوي رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، نقل رفات فرانسيسكو فرانكو الذي دفن في أهم الأضرحة الوطنية في البلاد والمسمى "Valley of the Fallen".

وبرر رئيس الوزراء قراره بأنه "لا يمكن الاحتفاظ برمز كان يوما سببا في انقسام الإسبان"، كم أضاف أنه يتوجب تحويل المكان إلى ضريح "ضحايا الفاشية".

وافتتح الضريح الوطني شمالي غرب العاصمة الإسبانية مدريد، في عام 1959. ودفن إلى جانب الديكتاتور الشهير في "Valley of the Fallen"، أكثر من 30 ألفا من الإسبان الذين قاتلوا في الحرب الأهلية، بين عامي 1936 و1939.

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كما أمر فرانسيسكو فرانكو بنفسه ببناء الضريح كخطوة في سبيل تعزيز التصالح الوطني بعد الحرب، وطلب دفنه فيه بعد وفاته التي حدثت في عام 1975.

المصدر: DW

قتيبة دعبول