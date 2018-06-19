الشرطة الصينية تحذر من الانتحار بسبب المونديال!

وجهت الشرطة الصينية نداء لمشجعي كرة القدم الصينيين تدعوهم فيه إلى الهدوء والامتناع عن الانتحار بسبب نتائج مباريات كأس العالم.

وكتبت صحيفة غلوبال تايم أن الأمر يصل ببعض المشجعين المهووسين بمباريات كأس العالم إلى وضع حد لحياتهم، بسبب خسارة الرهانات على فوز هذا الفريق الرياضي أو ذاك.

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وحاول رجل من مقاطعة جيانغسو الصينية الانتحار بعد مباراة منتخب المكسيك ونظيره الألماني في مونديال روسيا 2018، بعد أن راهن على فوز ألمانيا بحوالي 155 ألف دولار، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق المكسيكي بهدف دون مقابل.

وبعد هذه الحادثة، نشرت الشرطة المحلية في المقاطعة الصينية نداء للمواطنين جاء فيه: "إلى معجبي المنتخب الألماني، اهدأوا.. هذه كانت المباراة الأولى فقط ولا تزال أمام الفريق الألماني مبارتان على الأقل، لا تتسرعوا ولا تقفزوا من أعالي المباني".

وكانت بوابة "Yifeng" الإلكترونية الصينية قد أعلنت عن حالات انتحار مرتبطة بمباريات كأس العالم في مقاطعة لياونينغ الصينية عام 2014.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو