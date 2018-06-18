بالفيديو.. أمريكيات يرقصن "العرضة" في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdue
تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائحات أمريكيات يرقصن رقصة "العرضة" الشعبية التراثية في السعودية.
ونشر الحساب الرسمي التابع لـ"لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية" المقطع وعلق: "مجموعة مرحة من السياح الأمريكيين تحظى بتجريب عملي للثقافة والتقاليد السائدة: رقصة العرضة".
A jovial group of American tourists get a firsthand experience of a cornerstone of #Saudi culture and tradition: The “Ardah” dance. pic.twitter.com/NvTNEYBYp8— SAPRAC (@SapracOrg) 18 juin 2018
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)