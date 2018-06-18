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بالفيديو.. أمريكيات يرقصن "العرضة" في السعودية

مجتمع

بالفيديو.. أمريكيات يرقصن رقصة العرضة
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تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائحات أمريكيات يرقصن رقصة "العرضة" الشعبية التراثية في السعودية.

ونشر الحساب الرسمي التابع لـ"لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية" المقطع وعلق: "مجموعة مرحة من السياح الأمريكيين تحظى بتجريب عملي للثقافة والتقاليد السائدة: رقصة العرضة".

المصدر: وكالات

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