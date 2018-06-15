إيفانكا ترامب تربك الصينيين بمثل لم يسمعوا به قط!

أثارت إيفانكا ترامب حيرة الصينيين بسبب "مثل صيني" نشرته في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بينما كان والدها يستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونشرت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، يوم الاثنين 11 يونيو الجاري، تغريدة سرعان ما أشعلت شبكة الإنترنت في الصين وحيرت المستخدمين فيها بسبب "المثل الصيني"، الذي يقول: "الذين يقولون هذا أمر لا يمكن القيام به، يجب ألا يقاطعوا هؤلاء الذين يقومون به".

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وكتبت القناة الإخبارية لسينا، وهي الشركة التي تقف وراء "Weibo"، أكبر منصة اجتماعية شعبية في الصين شبيهة بتويتر، على حسابها الرسمي: "محررنا لا يمكنه أن يعرف بالضبط أي مثل هذا، الرجاء المساعدة!".

وتهافتت آلاف التعليقات على شبكة "Weibo" الصينية، حيث اقترح المستخدمون العديد من الأمثلة المختلفة التي قد تعنيها إيفانكا بالمثل الذي كتبته، من دون التوصل إلى إجماع.

واقترح البعض المثل القائل: "الرجل العجوز الأحمق يزيل الجبال"، وهي عبارة شائعة تستخدم للدلالة على المثابرة.

وكتب أحد المستخدمين: "هذا المثل منطقي ولكني ما أزال لا أعرف أي مثل هو"، وأضاف آخر: "لقد رأت ذلك في كعكة الحظ في باندا إكسبرس"، فيما أكد آخر أن مثل إيفانكا قد "استنفد خلايا أدمغة جميع مستخدمي الإنترنت الصينيين".

في المقابل أشار بيل كريستول، محرر المجلة السياسية الأمريكية "ذا ويكلي ستاندارد" في تغريدة على حسابه الشخصي عبر تويتر إلى أن تغريدة إيفانكا: "يبدو أنها في الواقع مثل أمريكي من بداية القرن العشرين، وهو أمر منطقي".

والجدير بالذكر أن عائلة إيفانكا تتمتع بشعبية لدى الكثير من الصينيين، وخاصة ابنتها أرابيلا كوشنر البالغة من العمر ست سنوات، لكن مثلها الغامض أربك الصينيين وجعلهم في حيرة من أمرهم.

المصدر: ذي تلغراف

فادية سنداسني