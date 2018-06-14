تقرير دولي: مصر أكثر أمانا من الولايات المتحدة وبريطانيا

صنف تقرير دولي جديد جمهورية مصر العربية في الترتيب الـ 16 من أصل 135، وذلك في مقارنة لدرجة الأمان بين دول العالم، حيث تخطت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويفيد التقرير السنوي لمجموعة "The Gallup Global Law and Order" بأن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا، بينما احتلت جنوب السودان فئة أكثر دول إفريقيا خطرا على الأفراد.

Gallup’s Law and Order Index captures how safe residents of more than 140 countries feel. While some countries are growing less safe, some countries offer a glimmer of hope. In 2017, Salvadorans’ sense of security jumped 13 points. https://t.co/xwahPvXmz6#WorldPollpic.twitter.com/XxPsqGpqrz — Gallup (@Gallup) June 11, 2018

ويعتمد التقرير على دراسة الأمان الشخصي للأفراد، وكذلك نسبة الجريمة ودرجة ضبط الأمن في المجتمع. وبذلك حصلت مصر على نسبة 88%، ما يجعل منها بنفس مستوى أمان الدنمارك وسلوفينيا والصين.

كما تستقي المجموعة الدولية بياناتها من قراءة ثقة الناس بالشرطة المحلية وكذلك من درجة أمان الشوارع في فترة الليل.

وتصدر القائمة الدولية كل من سنغافورة والنرويج وهونغ كونغ.

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول