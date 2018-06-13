شجار عنيف بين شاب وخطيبته في مكتب طلبات الزواج! (فيديو)
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نشرت إحدى المكاتب المخصصة لتقديم طلبات الزواج في الصين مقطع فيديو يظهر شجارا دار بين شاب وخطيبته أثناء تقديمهم لطلب الارتباط.
ويظهر في الفيديو كيف احتدم السجال بين الشاب والفتاة حتى وصل إلى حد العراك بالأيدي ليخرجا بعدها دون تقديم الطلب.
ويشير بعض الخبراء النفسيين إلى أن اللحظات المصيرية عند بعض الناس كحفل الزفاف أو التخرج تؤدي إلى توتر نفسي كبير عند البعض، يدفعهم للتصرف بطرق غريبة أحيانا.
المصدر: liveleak
أسعد ضاهر
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