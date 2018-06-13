المسجد الحرام.. أسطول جوي لحماية ملايين المعتمرين في رمضان

صرحت وزارة الداخلية السعودية بتخصيصها أسطولا جويا جديدا من الطائرات المطورة والمخصصة لمراقبة وحماية المصلين في المسجد الحرام في مدينة مكة.

وذكرت الداخلية أن الطائرات تتناوب على حماية المدينة والحرم على مدار الساعة، وتقوم بإرسال البيانات إلى جهاز قيادة الشرطة الذي يدير العمليات ويتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن.

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وتقلع بعض الطائرات من قاعدة الأمن الجوي في مدينة جدة، حيث تقوم بعمليات مسح ومراقبة جوية للمسجد الحرام وما حوله، مستخدمة أحدث الأجهزة في هذا المجال. ويقوم الأسطول أيضا بعمليات إخلاء للمصلين والمعتمرين في حالات الطوارئ الطبية.

وقالت الوزارة السعودية إن طاقم الأسطول الجوي يبدي استعدادا وتدريبا خاصا للعشر الأخير من رمضان، والذي يشهد ازديادا كبيرا في أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة.

المصدر: Arab News

قتيبة دعبول