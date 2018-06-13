 
مباشر

المسجد الحرام.. أسطول جوي لحماية ملايين المعتمرين في رمضان

مجتمع

المسجد الحرام.. أسطول جوي لحماية ملايين المعتمرين في رمضان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd67

صرحت وزارة الداخلية السعودية بتخصيصها أسطولا جويا جديدا من الطائرات المطورة والمخصصة لمراقبة وحماية المصلين في المسجد الحرام في مدينة مكة.

وذكرت الداخلية أن الطائرات تتناوب على حماية المدينة والحرم على مدار الساعة، وتقوم بإرسال البيانات إلى جهاز قيادة الشرطة الذي يدير العمليات ويتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة السعودية خطة للصحة السعودية تهدف لزيادة متوسط أعمار مواطني المملكة إلى 80 عاما

وتقلع بعض الطائرات من قاعدة الأمن الجوي في مدينة جدة، حيث تقوم بعمليات مسح ومراقبة جوية للمسجد الحرام وما حوله، مستخدمة أحدث الأجهزة في هذا المجال. ويقوم الأسطول أيضا بعمليات إخلاء للمصلين والمعتمرين في حالات الطوارئ الطبية.

وقالت الوزارة السعودية إن طاقم الأسطول الجوي يبدي استعدادا وتدريبا خاصا للعشر الأخير من رمضان، والذي يشهد ازديادا كبيرا في أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة.

المصدر: Arab News

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا