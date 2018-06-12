ممثلة مصرية شهيرة: أنا من نسل الرسول ونادرا ما أصرح بذلك

أطلقت الممثلة المصرية الشهيرة عفاف شعيب تصريحات جريئة قالت فيها إنها من نسل الرسول الكريم محمد (ص).

وأوضحت شعيب في لقاء على قناة دريم المصرية أنها لبست الحجاب بعد أن ترددت فترة من الزمن على مجالس العلم لتفهم الإسلام على حقيقته.



وقالت: "قبلها كنت بصلي ووالدي كان حريص ومكانش بيسيب فرض.. وأنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إني مبحبش أقول دة .. وآخر اسمي (مدين شعيب)".