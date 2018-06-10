بعد 16 عاما.. الأمير سلطان بن سلمان يحقق حلم الناجي الوحيد من كارثة سودانية

حقق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، حلم الناجي الوحيد من تحطم الطائرة السودانية قبل 16 عاما، بأداء العمرة.

وعبّر محمد الفاتح محمد عثمان (16 عاما)، الناجي الوحيد من الحادث، بعد وصوله إلى مكة المكرمة، عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على مبادرته ودعمه وتكفله بكامل تكاليف الرحلة.

سلطان بن سلمان يحقق حلم الناجي الوحيد من تحطم الطائرة السودانيةhttps://t.co/OTYPVZ1lZMpic.twitter.com/AEuPZa1gYM — جريدة الرياض (@AlRiyadh) June 10, 2018

ويعود الحادث إلى قبل 16 عاما، حيث استيقظ السودانيون على نبأ كارثة جوية مفادها سقوط طائرة ركاب، كانت في رحلة داخلية وعلى متنها 116 شخصا، وترددت أنباء في ذلك الوقت عن نجاة راكب وحيد وهو طفل رضيع سوداني يبلغ من العمر عاماً وسبعة أشهر فيما لقي بقية الركاب من بينهم والدة الطفل الناجي وطاقم الطائرة مصرعهم.

المصدر: الرياض