وباء "الانتحار" يتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية!

أعلن مركز السيطرة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتفاع عدد حالات الانتحار في البلاد بنسبة 30%.

ونشر المركز الأمريكي آخر الإحصاءات التي تفيد بارتفاع عدد حالات الانتحار في السنوات العشرين الأخيرة في البلاد بنسبة 28%.

وتركز الإحصاءات على أن زيادة عدد حالات الانتحار عمت جميع ولايات وأراضي الولايات المتحدة، والاستثناء الوحيد هو ولاية نيفادا التي انخفضت فيها حالات الانتحار المسجلة في الدولة بشكل طفيف خلال 20 سنة.

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وتشير الإحصائيات الجديدة أيضا إلى أن عام 2016 وحده، شهد 45 ألف حالة انتحار غطت جميع الفئات الاجتماعية من السكان، ولم تكن متعلقة بمستوى الدخل.

وقامت المؤسسات الأمريكية بإدراج الانتحار كجزء أساسي لأسباب الوفاة الـ 10 الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة إلى جانب وفيات أمراض السرطان والقلب.

ولاحظ العلماء أيضا أن الانتحار انتشر بين جميع الفئات العمرية في المجتمع، وأخذ يشمل الأطفال من عمر 10 سنوات وصولا إلى المسنين بعمر 70 عاما. كما أبرزت التقارير تضاعف محاولات الانتحار بين المراهقين ومن هم في متوسط العمر (من 10 إلى 35 سنة) في الفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2015، ممن أسعفوا وتم علاجهم بالقوة بعد محاولة الانتحار.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو