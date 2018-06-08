 
مباشر

انتحار الشقيقة الصغرى لملكة هولندا

مجتمع

انتحار الشقيقة الصغرى لملكة هولندا
Gettyimages.ru Patrick van Katwijk
إنيس زورغيويتا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcg0

تداولت تقارير عدة نبأ العثور على الشقيقة الصغرى لملكة هولندا ميتة في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ليلة الأربعاء 6 يونيو، وسط تأكيدات على انتحارها.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الهولندية لتلفزيون هولندا الوطني إن، إنيس زورغيويتا، البالغة من العمر 33 عاما، أقدمت على إنهاء حياتها حيث "بدت وفاتها وكأنها انتحار".

وكانت إينيس الوصيفة الشرفية في حفل زفاف شقيقتها على ولي العهد الهولندي الأمير، فيليم ألكسندر، في عام 2002، وهي عرابة ابنتهما الصغرى، الأميرة آريان، البالغة من العمر 11 عاما.

إقرأ المزيد
دوق ودوقة كامبريدج مع ملك النرويج وعقيلته في القصر الملكي بأوسلو أغنى 10 عائلات ملكية في أوروبا

وقالت العائلة المالكة إن الملكة ماكسيما، وهي مواطنة أرجنتينية: "صدمت للغاية وهي حزينة جدا" لوفاة شقيقتها، وقد ألغت التزاماتها القادمة، بما في ذلك زيارة دولية إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، كان مقررا إجراؤها الأسبوع المقبل، وسيقوم بها الملك فيليم ألكسندر وحده.

وبحسب التقارير، فإن إنيس كانت تعاني من الاكتئاب ومشاكل مرتبطة بالصحة العقلية، ونقلت جثتها إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 7 يونيو، لفحصها.

ويقال إن إنيس زورغيويتا عملت كموظفة في الخدمة المدنية في بوينس آيرس، والجدير بالذكر أن للملكة ماكسيما البالغة من العمر 47 عاما، شقيقين آخرين هما مارتن وجوان، وثلاثة إخوة غير أشقاء.

المصدر: بي بي سي

فادية سنداسني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا