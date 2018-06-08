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أصاب نفسه بفيروس الإيدز وخطط لنقله للآخرين!

مجتمع

أصاب نفسه بفيروس الإيدز وخطط لنقله للآخرين!
You-Tube: 24 News
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أصدرت محكمة في الولايات المتحدة حكما على شاب أمريكي أصاب نفسه بفيروس الإيدز وتعمد نقله للآخرين ونشره بينهم.

وأثناء المحاكمة التي جرت في ولاية أركانساس، أقر الشاب ستيفن كوتش (25 عاما) بفعلته، وأشار إلى مواعدته العديد من الفتيات وإخفاء حالته الصحية عنهن.

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وتأكدت الشرطة من اعترافات كوتش في المحكمة من خلال العثور على رسائل نصية وحوارات في هاتفه، تضمنت شرحا عن حالته الصحية وكذلك عن نواياه نشر الفيروس المميت.

ووجهت للشاب أيضا اتهامات تتعلق بتعاطي وتجارة المخدرات وأخرى تتعلق بجرائم جنسية. ونتيجة لما سبق، قضت المحكمة بسجن كوتش 50 عاما، يخضع خلالها لبرنامج علاج وتأهيل نفسي.

المصدر: واشنطن بوست

قتيبة دعبول

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