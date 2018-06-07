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اعتداء وحشي من الشرطة الأمريكية على رجل أعزل (فيديو)

مجتمع

اعتداء وحشي من الشرطة الأمريكية على رجل أعزل (فيديو)
You-Tube: NBC News
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التقطت كاميرا مراقبة عناصر من شرطة ولاية أريزونا وهم يعتدون بالضرب المبرح على شخص أعزل بعد حصره في زاوية بناء.

ويظهر الفيديو الرجل الأعزل وهو يتحدث على الهاتف، قبل خروج عناصر الشرطة من باب المصعد ومحاصرته وضربه بوحشية. وحضرت الشرطة إلى الحي عقب تلقي شكوى من أحد السكان عن إزعاج في المكان.

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وقال الرجل إنه اضطر لزيارة الطبيب بعد معاناته من آلام في الصدر والرأس إثر الحادثة، حيث أصر محاميه على "معاقبة الشرطة المتورطين وتقديمهم للعدالة بعد استخدامهم القوة المفرطة". 

وقامت قيادة الشرطة في ولاية أريزونا بتوقيف العناصر المتورطين عن العمل بشكل مؤقت، ريثما تكتمل الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: New York Times

قتيبة دعبول

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