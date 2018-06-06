الشرطة الأمريكية تطارد مدرعة عسكرية داخل المدينة! (فيديو)

أقدم مجند أمريكي على اختطاف عربة جنود مصفحة وقام بقيادتها داخل شوارع مدينة ريتشموند، ما استدعى استنفار شرطة ولاية فيرجينيا لمطاردة العربة واعتقال الفاعل.

واستمرت المطاردة لمدة ساعتين كاملتين، بالرغم من أن سرعة الناقلة لا تتجاوز 65 كم/ ساعة، ولكن السبب الرئيس يعود إلى ثقل وصلابة المدرعة التي لا يمكن إيقافها بالطرق التقليدية التي تستخدم عند مطاردة السيارات العادية.

وفي نهاية المطاف، تمكنت شرطة الولاية من إيقاف المدرعة واعتقال المجند السائق، ولم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو خسائر مادية. ولحسن الحظ لم يكن على متن المدرعة أية أسلحة أو ذخائر.

وتتمتع الحادثة بالخصوصية كونها الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تشبه إلى حد كبير مشاهد أفلام هوليوود للإثارة والتشويق.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول