فلاديفوستوك تخلد اسم طيار روسي قضى في سوريا

أطلق اسم الطيار الروسي رومان فيليبوف، الذي قضى أثناء تأديته واجبه العسكري في سوريا، على أحد شوارع مدينة فلاديفوستوك تكريما لمآثره وبطولته.

وذكر الموقع الرسمي لعمدة المدينة أن تسمية الشارع تمت بناء على نتائج اجتماعات لجنة أسماء المواقع الجغرافية لأصول المدينة.

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وبحسب قرار مجلس المدينة، سيكتب على اللوحة التذكارية لتسمية الشارع: شارع الرائد فيليبوف، بطل روسيا، قتل أثناء تأديته الواجب العسكري في سوريا (1984-2018).

وتؤكد معلومات وزارة الدفاع الروسية أن الطيار الرائد فيليبوف لقي حتفه، خلال اشتباك مع مسلحين بعد إسقاط طائرته من طراز "سو-25" فوق منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب السورية.

وأصيب الطيار الروسي بجروح خطيرة أثناء تصديه بشجاعة حتى آخر لحظة للمتطرفين الذين كانوا حريصين على احتجازه، إلا أنه فجر نفسه بقنبلة لحظة اقترابهم منه.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو