أرملة الرئيس أنور السادات تكشف سرا كتمه طوال حياته

قالت جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس كتب رواية رومانسية خلال حياته ولم يتم الإفصاح عنها.

وأوضحت السادات أنها ستعمل على نشر الرواية خلال الفترة المقبلة على أن تخصص عوائدها لصندوق "تحيا مصر".

وأضافت جيهان السادات، في تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس محمد أنور السادات كان يملي عليها هذه الرواية وهي تكتبها، وتابعت قائلة: "أنا محتفظة بها إلى الآن".

المصدر: اليوم السابع