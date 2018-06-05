البيت الأبيض.. أول إفطار رمضاني بحضور الرئيس ترامب

أعلن البيت الأبيض عزمه استضافة إفطار جماعي احتفالا بشهر رمضان، بعد رفضه تنظيم هذه الفعالية في رمضان من العام الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز، أن الإفطار سينظم الأربعاء 6 يونيو الجاري، بينما رفضت التعليق على أسماء المدعوين أو عن سبب تغيير الرئيس لرأيه في الاستضافة هذا العام.

كما يعتبر رفض دونالد ترامب تنظيم الإفطار في 2017 حدثا شاذا، حيث اعتمد التقليد الرمضاني خلال ولاية 3 رؤساء سابقين منذ عام 1996.

Iftar. First celebrated by Thomas Jefferson in 1805 and made a White House tradition in 1996. It becomes an American movement in 2018.



Celebrate diversity, tolerance, and unity with us — join the movement at https://t.co/2IIP05AQAgpic.twitter.com/CaSqng1I85 — The American Iftar Dinner (@IftarDinnerUSA) June 1, 2018

والغريب أيضا، هو تصريح بعض الرموز والشخصيات المسلمة في واشنطن، ممن حضروا إفطار الرئيس باراك أوباما، بعدم تلقيهم دعوات لحضور الإفطار هذا العام.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبح الإفطار الرمضاني حدثا مألوفا في الأوساط السياسية والدبلوماسية في واشنطن، حيث يقوم باستضافته وتنظيمه العديد من السفارات، مراكز الاستشارات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حتى أن الكونغرس الأمريكي ينظم إفطارا كل عام.

المصدر: Washington Post

قتيبة دعبول