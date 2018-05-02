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النيابة السعودية تلاحق مستغلي الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي

مجتمع

النيابة السعودية تلاحق مستغلي الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي
alweeam.com.sa
النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب
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وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب فروع ودوائر النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية ضد أولياء الأمور المستغلين لأطفالهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المعجب، إلى تحريك إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات بمن فيهم أولياء الأمور، على أن تقيد هذه القضايا بسجلات خاصة، وأن ترفع فيها تقارير دورية مفصلة.

وأكد النائب العام في خطابه على أن ما "رصد أخيرا من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال وإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، تجاوز للأنظمة كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل".

وشدد الخطاب على أن الأمر يستند في عمله على المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (4/‏ 1) من اللائحة التنفيذية له.

وأوضحت النيابة أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع.

المصدر: الوئام السعودية

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